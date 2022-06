Napoli, ovazione per Insigne al concerto di Gigi D'Alessio

Dopo aver salutato il Napoli , Lorenzo Insigne si gode gli ultimi momenti nella città partenopea, prima di trasferirsi a Toronto , dove giocherà in MLS. L'ormai ex capitano azzurro ha assistito al concerto del cantante Gigi D'Alessio , che si è tenuto a Napoli in Piazza del Plebiscito, per celebrare i 30 anni di carriera del cantante.

L'applauso del pubblico a Lorenzo Insigne

Come già accaduto al Teatro Augusteo con Gianna Nannini, la presenza di Insigne non è passata inosservata. Il calciatore, seduto in prima fila con la moglie Jenny, è stato chiamato in causa da D'Alessio mentre era sul palco in compagnia del comico Alessandro Siani. Quest'ultimo ha citato lo stadio San Paolo di Napoli, oggi dedicato a Diego Armando Maradona, luogo che ha ospitato numerosi eventi del cantante. Nel momento in cui è stato nominato El Pibe de Oro, Gigi D'Alessio ha sottolineato la presenza di Lorenzo Insigne, invitando i presenti a dedicargli un applauso. L'ex capitano azzurro si è alzato in piedi, raccogliendo l'ovazione dell'intero pubblico. Un omaggio da parte dei tifosi del Napoli che rimarca quanto fatto da Insigne con la maglia azzurra.