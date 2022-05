Napoli: Insigne, Koulibaly e Spalletti sul palco del concerto di Gianna Nannini

Proseguono i festeggiamenti in casa Napoli sull'onda - lunghissima - del saluto affettuoso a Lorenzo Insigne . Ieri sera - lunedì 16 maggio - il numero 24 azzurro (che presto si unirà al Toronto Fc di Major League Soccer), insieme a Kalidou Koulibaly e Luciano Spalletti , hanno assistito e "partecipato" al concerto di Gianna Nannini al teatro Augusteo.

Napoli: Insigne, Koulibaly e Spalletti sul palco con Gianna Nannini

Lo spettacolo non è stato solo musicale. La "Gianna nazionale" è stata raggiunta sul palco dal tecnico di Certaldo e dai due giocatori-simbolo, che hanno calciato palloni alla folla coinvolgendo peraltro anche la cantante. Un momento immortalato dai video coi cellulari alzati tra le teste e sottolineato dalle urla di emozione e incitamento. Quasi come allo stadio "Diego Armando Maradona".

Napoli, "finale di stagione" con le liguri

Proprio all'ex San Paolo, gli azzurri hanno disputato, lo scorso weekend, l'ultima gara casalinga del campionato 2021-2022, in cui - grazie alla vittoria sul Genoa per 3-0 (firmata Victor Osimhen, Lorenzo Insigne e Stanislav Lobotka) si sono assicurati aritmeticamente il terzo posto oltre ad aver condannato alla B il Grifone. Ora, per Koulibaly e compagni, il "finale di stagione" è previsto a La Spezia, alle 12,30 di domenica 22 maggio contro la formazione di Thiago Motta, che fu "fatale" agli azzurri nel match di andata.