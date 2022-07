Chiellini: “Il mio primo giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti”

Giorgio Chiellini sempre più americano. Il difensore centrale ex Juve, su Instagram, ha postato il suo primo 4 luglio negli Stati Uniti, dove vestirà la maglia del Los Angeles Fc in Mls. Una ricorrenza importante per il 37enne, che ha deciso di provare la nuova avventura oltre oceano dopo i tanti anni passati in bianconero, in cui ha vinto quasi tutto.

Chiellini in Usa: tanta attesa per l'esordio ufficiale Chiellini, in attesa di esordire con la maglia della sua nuova squadra, ha postato una foto e ha scritto: “Il mio primo giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti”. In America, naturalmente, il 4 luglio è festa nazionale ricordando il 1776. Sì, esattamente 246 anni fa, il Congresso, ossia l'assemblea dei 56 delegati provenienti da 13 colonie britanniche in America adottò la Dichiarazione d'Indipendenza. Da allora, ogni 4 luglio gli americani organizzano party, barbecue, fuochi d'artificio, eventi a parate. È solo dal 1941, comunque, che questa giornata è considerata festiva anche dal punto di vista lavorativo, pagata.