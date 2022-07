Prima vittoria di Tévez sulla panchina del Rosario Central

Al terzo tentativo, Carlos Tévez coglie il primo successo sulla panchina del Rosario Central, squadra del cuore del neocquisto della Juventus Angel Di Maria. I tre punti sono arrivati nella gara interna, all'Estadio Gigante de Arroyito, è arrivato l'1-0 ala Sarmiento Junin, rimasto però in dieci uomini alla mezz'ora di gioco per via dell'espulsione del terzino sinistro Franco Quinteros.