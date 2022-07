Tevez: bagno di folla a Mar del Plata per l'ex Juve

Bagno di folla per Carlos Tevez a Mar del Plata, all'arrivo insieme alla squadra che ora allena, il Rosario Central. Il club è impegnato nella seconda partita da quando l'Apache si è seduto sulla panchina, quella contro l'Aldosivi. L'ex Juve è stato salutato da tantissimi tifosi all'ingresso dell'hotel, dopo essere sceso per primo dall'autobus. Tevez si è fermato e non ha esitato a firmare autografi e a farsi scattare foto e selfie, mentre i suoi fan gli chiedevano la vittoria.

Tevez: il debutto è stato un ko Non è stato un buon debutto per Tevez sulla panchina del Rosario Central. E' arrivata infatti la sconfitta. Il Gimnasia y Esgrima, infatti, ha vinto al Lisandro de la Torre per 1-0 con rete di Acosta al 79'. Il Rosario si trova in bassa classifica, al 24esimo posto della Primera Division argentina con appena 4 punti ottenuti in 5 partite.