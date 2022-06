Luciano Ferreyra, l’ala sinistra del nuovo Rosario Central di Tevez

”Bienvenido, Apache”. E’ lo striscione che Carlos Tevez ha trovato davanti a un palazzo, sull’ Avenida San Martin , a pochi metri dal numero civico 3250, dove c’è la sede del Rosario Central . Da ”delantero a entrenador“, tutto nello spazio di diciassette giorni. Il 4 giugno, a trenotto anni, aveva annunciato il ritiro, la fine della sua carriera da attaccante, salutando il popolo della “ Bombonera ”: 309 gol tra Boca Juniors , Corinthians , West Ham , Manchester United , City , Juventus e Shanghai Shenhua . Il 21 giugno, invece, è stato presentato come nuovo allenatore negli uffici del Rosario Central dal presidente Rodolfo Di Pollina . Il suo modello in panchina? Antonio Conte . Il suo primo obiettivo? Telefonare ad Angel Di Maria e provare a convincerlo a firmare per il Rosario, il club del suo cuore, anticipando così le mosse della Juve, impegnata a trattare da un mese con “el Fideo ”, che si è svincolato dal Paris Saint Germain . “Voglio chiamarlo”, ha detto Tevez durante la conferenza.

Come negli anni di Kempes

Dai tempi di Mario Kempes, 89 gol in 107 partite con il Rosario tra il 1973 e il 1976, campione del mondo con l’Argentina di Cesar Luis Menotti nel 1978, non si registrava questo clima di euforia allo stadio Gigante de Arroyito. Il 3-5-2, copyright di Conte, può diventare la base del progetto di Tevez. Che debutterà sabato in casa contro il Gimnasia La Plata e avrà anche il compito di valorizzare i talenti della “Academia Rosarina”. Largo ai giovani. E in prima fila c’è Luciano Ferreyra, vent’anni, ala sinistra o trequartista, un metro e 68, due gol nella “Copa de la Liga” e ora alla ricerca della definitiva consacrazione in campionato.

La maglia numero 11

E’ nato il 19 febbraio del 2002 a Roque Saenz Peña. Maglia numero 11. Lo chiamano “el Pupi”, ha un contratto fino al 31 dicembre del 2024, il suo procuratore è Fernando Felicevic. Ha fatto parte della nazionale argentina Under 17: era molto apprezzato dal selezionatore Pablo Aimar. Ha cominciato a giocare a Villa Constitucion e nel 2015 - quando il presidente era Raul Broglia - è entrato nel vivaio della società gialloblù, che ha vinto quattro “scudetti” nella sua storia, l’ultimo nel 1987 grazie ai venti gol di Omar Palma e al tecnico Angel Tulio Zof. E’ cresciuto nella foresteria del centro sportivo: scuola e allenamenti, un percorso da applausi. Elegante e veloce, salta il difensore e cerca il passaggio filtrante. Era stimato anche dall’ex interista Kily Gonzalez, uno dei suoi allenatori a Rosario. Ricorda un po’ il Papu Gomez. Ora l’esame più importante con il professor Tevez.