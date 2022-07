Il Tottenham di Conte bloccato in amichevole: 1-1 con il Siviglia

SUWON (Corea del Sud) - Termina con il risultato di 1-1 l'amichevole di lusso tra il Tottenham di Antonio Conte e il Siviglia di Julen Lopetegui nella tournée in Corea del Sud. Allo Stadio della Coppa del Mondo di Suwon, Spurs e andalusi danno vita a un buon match, nonostante gli importanti carichi di lavoro delle due squadre: nel primo tempo, solo il palo di Lamela impedisce ai biancorossi di passare in vantaggio. Il Tottenham soffre il pressing andaluso ma nella ripresa gli Spurs spingono sull'acceleratore e trovano il vantaggio con Harry Kane al minuto 50, abile a sfruttare un assist del beniamino di casa Son. Il Siviglia non ci sta e raggiunge il meritato pareggio al 64' con Ivan Rakitic che finalizza l'ottima azione costruita dal duo Jesus Navas-Luismi.