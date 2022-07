Lo Celso alla Fiorentina è possibile: tutti gli scenari

FIRENZE - L’ultimo gradino per fare il definitivo salto di qualità e regalare nel contempo a Vincenzo Italiano quell’elemento di fantasia e imprevedibilità che troppo spesso nella scorsa stagione alla sua squadra è mancato. La Fiorentina sta davvero pensando a quale possa essere la ciliegina finale da apporre sulla gustosa torta di una campagna acquisti che fin qui ha visto i viola sborsare quasi 30 milioni di euro e nel corso degli ultimi vertici di mercato l’opinione dell’area tecnica ha trovato convergenza su un identikit ben preciso: una mezzala di livello, dotata di rapidità di pensiero ed esperienza internazionale che possa aumentare il tasso di pericolosità di un attacco che con il tridente Gonzalez-Jovic-Ikoné promette già oggi scintille. In attesa del recupero totale di Castrovilli (colui che in realtà sarebbe già stato chiamato a ricoprire un ruolo così nevralgico), i viola sono dunque pronti all’ultimo grande investimento di un’estate fino a questo momento affrontata con il petto in fuori.

Mercato Fiorentina, Lo Celso pista calda Niente fretta però, viene fatto sapere dal quartier generale di Campo di Marte: al momento il mercato non offre occasioni e la sensazione è che per completare la rosa con il quinto colpo i tempi potrebbero dilatarsi fino a dopo la metà di agosto, quando la squadra avrà sostenuto gli ultimi impegni amichevoli (i test sulla carta più attendibili) e soprattutto, con il doppio playoff di Conference League alle spalle, sarà chiaro se Biraghi e compagni prenderanno parte alla terza competizione europea. Una al momento la pista che la squadra mercato viola sta seguendo più di altre: scartato quasi del tutto il sogno che porta a Luis Alberto (lo spagnolo, valutato 30 milioni, vuole tornare al Siviglia e oltretutto la Lazio non pare orientata a cedere un suo elemento a una diretta concorrente), la pista per il momento più calda è quella che conduce a Giovani Lo Celso, centrocampista di proprietà del Tottenham che nella seconda parte della scorsa stagione si è messo in luce con la maglia del Villarreal, con il quale ha totalizzato 22 presenze raggiungendo anche le semifinali di Champions League.

Lo Celso, i costi L’argentino, rientrato da poco in Inghilterra, resta tuttavia in uscita e la Fiorentina - che già si era interessata alla mezzala lo scorso inverno, nell’ambito di un ipotetico scambio con Amrabat che poi non andato in porto - sarebbe pronta a tornare alla carica, solo quando però la quotazione del giocatore si abbasserà rispetto ai 20 milioni che chiedono gli Spurs: una prospettiva che dunque difficilmente porterà i viola a tentare un affondo già in questa fase, anche perché nel ritiro di Moena resta ancora sotto osservazione Zurkowski, ritornato dall’Empoli e fino ad oggi costretto a lavorare a parte per alcuni problemi fisici.