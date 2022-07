Miglior giocatore africano: Mané, Salah e Mendy i tre finalisti

Mohamed Salah, Sadio Mané ed Edouard Mendy sono i tre finalisti per il premio di giocatore africano dell'anno. La premiazione, che non si è svolta nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, è in programma domani a Rabat, in Marocco. Il gtande favorito è Mané che ha vinto la Coppa d'Africa con il Senegal lo scorso febbraio e con il Liverpool ha trionfato in Coppa di Lega e FA Cup, raggiungendo anche la finale di Champions League. Nelle altre categorie, il titolo di allenatore dell'anno nel calcio maschile sarà giocato tra l'allenatore senegalese Aliou Cissé, quello dell'Egitto Carlos Queiroz e Walid Regragui (Wydad Athletic Club).