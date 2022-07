Callejon: "A Napoli gli anni migliori della carriera. Mourinho? Rapporto speciale"

Dopo nove anni, José Maria Callejon torna in Spagna. L’attaccante esterno ex Napoli e Fiorentina ha lasciato la Serie A dopo oltre 300 presenze e 51 gol complessivi, che gli valgono il titolo di capocannoniere spagnolo nella storia del campionato italiano, per firmare con il Granada, formazione retrocessa in Segunda Division al termine dell’ultima Liga.

Callejon e la scelta del Granada: "Volevo tornare a casa" Mai sotto le 33 presenze con il Napoli, e in doppia cifra di gol per ben quattro stagioni su sette, con uno score totale di 82 realizzazioni in maglia azzurra (11° posto all time tra i marcatori del Napoli), Callejon è stato protagonista anche nell’ultima stagione alla Fiorentina, con 30 presenze, ma alla scadenza del contratto con i viola ha deciso di tornare in patria, accettando la proposta del Granada non senza un pizzico di emozione per chi è nato proprio in Andalusia, a Motril, a pochi chilometri dal capoluogo: “Ventuno anni lontano da casa, considerando che sono entrato nelle giovanili del Real Madrid a 14 anni, sono tanti. L'accoglienza è stata molto buona da parte di tutti, sono molto emozionato - le parole rilasciate in un'intervista a 'El Larguero' da Callejon, che ha poi spiegato la genesi del contatto con il Granada - Ero in vacanza a casa con la mia famiglia, quando il mio rappresentante mi ha chiamato perché il Granada voleva avere un incontro con me. Abbiamo chiacchierato, ci hanno fatto una proposta e dopo due giorni avevamo definito tutto. Altre offerte? Sì, anche da parte di una squadra della Liga, ma alla fine il Granada ha saputo convincermi. Il fatto di poter tornare a casa ha avuto il suo peso, comunque volevo fortemente tornare in Spagna".