Supercoppa Germania, Bayern campione ma che brividi con il Lipsia

LIPSIA (Germania) - E' un Bayern da "10 e lode" quello che si impone 5-3 alla Red Bull Arena, domando a domicilio i padroni di casa del Lipsia e portandosi a casa la decima Supercoppa di Germania , la terza consecutiva dopo le vittorie sul Borussia Dortmund nel 2020 e nel 2021. Vittoria con il brivido però quella della squadra di Negelsmann , che si illude di aver sbrigato la pratica già nel primo tempo, ma che nella seconda frazione soffre il ritorno dei ragazzi di Tedesco. Subito a segno Mané , il grande acquisto dei bavaresi per non far rimpiangere Lewandowski, volato a Barcellona.

Supercoppa Germania, Lipsia-Bayern live

Primo tempo senza storia, ripresa al cardiopalmo

Sembrava senza storia un match che era iniziato con tutt'altri segnali: dopo neanche 10 minuti Neuer ne combina una delle sue in uscita, ma Nkunku non riesce ad approfittarne. Lo stesso attaccante del Lipsia si vedrà annullare per fuorigioco il possibile gol del pari, poco dopo la zampata di Musiala che aveva aperto le danze. Sono questi gli unici due sussulti della squadra di Tedesco nel primo tempo, gestito senza patemi dal Bayern da dopo il raddoppio di Manè, mandato in porta da Gnabry. Il sigillo di Pavard prima dell'intervallo sembra chiudere la contesa. Nella ripresa però il Lipsia resta subito aggrappato al match con Halstenberg e poi trova la forza di reagire al gol di Gnabry, andando ancora in gol con Nkunku su rigore e con Olmo che incendia il finale. E' Sanè, in pieno recupero, a chiudere la contesa, con il gol del conclusivo 5-3. Entra solo nel finale De Ligt, che comunque colleziona il primo trofeo in maglia bavarese a poche settimane dall'addio alla Juve.