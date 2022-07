Il Psg vince la Supercoppa di Francia: Nantes ko

Psg, altro titolo: Neymar e Messi protagonisti

Il Paris Saint-Germain parte forte e sfiora il vantaggio in due occasioni: al 5' con una conclusione di Hakimi, parata dall'ex portiere della Fiorentina Lafont e al 13', quando la traversa dice no a un colpo di testa di Marquinhos. Dopo l'iniziale sbandamento, il Nantes prende le misure ai campioni di Francia e inizia a impensire Donnarumma che sale in cattedra al 20' con una clamorosa parata su tiro a giro di Blas, destinato all'incorcio. Passano due minuti e il Psg va in gol: è il 22' quando Neymar, con un filtrante da sogno, trova Messi che controlla la sfera, salta Lafont e mette dentro il gol dell'1-0. Gli uomini di Galtier controllano il match e raddoppiano al quinto minuto di recupero del primo tempo con una pennellata su punizione di Neymar, che segna un gol da fuoriclasse. Nel secondo tempo il Psg gestisce il risultato e trova anche il gol del 3-0 con Sergio Ramos che, di tacco, chiude virtualmente i giochi. Il Nantes alza bandiera bianca al minuto 81 quando Neymar, doppietta per il brasiliano, trasforma il calcio di rigore del definitivo 4-0. I campioni di Francia si aggiudicano il loro 11esimo Trophée des Champions e tornano a vincere il titolo dopo la sconfitta subita un anno fa contro il Lille.