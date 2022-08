Insigne si gode il Canada: incontro e stretta di mano con LeBron James

In un giorno libero da impegni lavorativi, Insigne ha portato la famiglia in giro a scoprire le bellezze della nuova casa, e non è mancato un incontro che ha mandato su di giri i fans.

Insigne, giornata con la famiglia (e Criscito) alle Niagara Falls

Lorenzo Insigne ha sfruttato una giornata libera per portare la propria famiglia a spasso, in compagnia anche del compagno di squadra Domenico Criscito (e la famiglia dell'ex Genoa e Zenit).

Prima il gruppo si è recato alle cascate del Niagara, al confine tra USA e Canada, una delle mete turistiche più belle e frequentate al mondo. Poi un giro in un parco divertimenti, il Canada's Wonderland, tutto documentato dalle storie Instagram dell'ex capitano partenopeo.

Al ristorante l'incontro con LeBron James

La tappa successiva della giornata è stata un pranzo in un ristorante giapponese, Kasa Moto, dove è andato in scena un incontro davvero molto bello tra lo stesso Insigne e la superstar NBA LeBron James, ex di Miami e Cleveland e ora in forza ai Los Angeles Lakers.

Sempre tutto documentato dalle stories del fuoriclasse napoletano, Insigne ha salutato LeBron con una pacca sulla spalla, prima che quest'ultimo tendesse la mano anche al figlio dell'italiano. Un bell'incontro, che Insigne ha pubblicato aggiungendo il tag alla pagina di James e una corona in alto, simbolo del King dell'NBA.