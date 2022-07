Insigne, il 'tiraggir' ha già conquistato Toronto

TORONTO (Canada) - Dopo l'esordio da re continua la Insigne-mania in quel di Toronto. L'ex capitano del Napoli è partito con il piede giusto nella sua esperienza in Mls mettendo subito a segno un assist nell'ultimo match vinto dal suo nuovo club per 4-0 (Bernardeschi ha trovato il suo primo gol). In Canada, Insigne è già un idolo e vuole continuare a prendersi la scena con i colpi che lo hanno consegnato alla storia del club azzurro e della Nazionale. Uno su tutti l'ormai celebre 'tiraggir', il colpo ad effetto di Lorenzo con il quale ha spesso illuminato. Sul profilo Twitter del Toronto è apparso un video con il numero 24 che nel riscaldamento piazza il pallone nell'angolino basso sorprendendo il portiere compagno di squadra. Questa la descrizione nel post: "Hey Siri, define tiraggir".