La rinascita di Messi e il momento nero di Cristiano Ronaldo

Messi, sorriso ritrovato

Messi ha trascorso un anno difficile, il suo primo a Parigi. Arrivava da Barcellona con grandi aspettative: avrebbe dovuto fare la differenza in Ligue 1 così come in Champions, ma non è andata proprio così. Il periodo di ambientamento, però, è finito e il Messi visto nella Supercoppa di Francia contro il Nantes sembra proprio essere quello che conoscevamo. Tirato a lucido, capace nuovamente di dribblare, meno apatico e più nel vivo del gioco. Gliel’ha chiesto esplicitamente Galtier, l’uomo - senza esperienza in Champions - che però è chiamato a vincerla al suo primo anno al Psg. Lo coccolerà come ha fatto Pochettino e non ha bisogno di motivarlo. Gli stimoli arrivano da fuori, per lui come per Neymar, un altro campione che con la doppietta al Nantes ha fatto capire di avere ancora tanto da dire. Belli e cattivi, nonostante l’assenza di Mbappé (squalificato). Sulla carta, se stanno bene, non ce n’è per nessuno.