Ligue 1, Lacazette che ritorno: il Lione vince al debutto con l'Ajaccio

LIONE (Francia) - La partita inaugurale della nuova stagione di Ligue 1 si gioca alla Groupama Arena di un Lione in cerca di riscatto dopo il flop della scorsa stagione, che lo ha visto chiudere ottavo, finendo addirittura fuori dalle coppe, e l'agguerrita matricola Ajaccio , che ha ritrovato la massima serie che mancava dal 2014. Ne esce fuori un match insospettabilmente equilibrato e, soprattutto nella prima frazione, combattutissimo, che alla fine premia i padroni di casa, che si impongono per 2-1 sui corsi.

Primo tempo da "trincea": tre gol, cinque gialli e due rossi

La prima frazione è sorprendente: la squadra di Bosz prova a fare un sol boccone dei corsi neopromossi, che però non fanno una piega neanche dopo il doppio svantaggio e danno battaglia come chiesto alla vigilia dal tecnico Pantaloni. Il figliol prodigo Lacazette accende il pubblico di casa, prima fornendo l'assist vincente al brasiliano Tete, in un'azione ispirata dall'ex-Milan Paquetà, che sblocca il match e battezza il campionato transalpino, poi raddoppiando dagli undici metri. L'Ajaccio potrebbe a questo punto disunirsi e invece ribatte colpo su colpo, andandosi a guadagnare il penalty con annessa espulsione di Anthony Lopes, trasformato da Mangani che riapre la partita. Si va al riposo dopo un cospicuo recupero, frutto dei cinque cartellini gialli e dell'altro rosso, comminato per doppia ammonizione ad Hamouma e che ristabilisce la parità numerica.

L'Ajaccio ci prova nella ripresa, ma i primi 3 punti sono del Lione

Secondo tempo ancora equilibrato, ma meno vibrante dei primi 45 minuti. Ajaccio comunque sempre in partita e generosamente alla ricerca del pari. Lione prudente, che preferisce rischiare il meno possibile, affidando la fase offensiva alle sole ripartenze di Paquetà. Finisce così, con la vittoria dei padroni di casa, che incamerano i primi 3 punti della stagione.

Ligue 1, Lione-Ajaccio tabellino e statistiche

