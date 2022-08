Conte dopo il poker al debutto: "Non era semplice, contento per Perisic"

Antonio Conte ha commentato positivamente la vittoria per 4-1 del suo Tottenham contro il Southampton all'esordio in Premier League. Gli Spurs tra le mura amiche dopo essere passati in svantaggio hanno ribaltato il risultato con le reti Sessegnon, Dier, Kulusevski e l'autogol di Salisu.

Conte: "Una buona partenza, reazione importante dopo lo svantaggio" "È stato davvero un buon esordio da parte nostra - ha spiegato il mister leccese -. La squadra ha avuto una reazione importante dopo essere andata sotto, siamo rimasti sereni e abbiamo creduto in noi stessi e in quello che abbiamo provato in questa settimana. Abbiamo ottenuto tre punti giocando un buon calcio, si è vista una squadra con sette mesi di lavoro sulle spalle. Ora dobbiamo fare un altro passo avanti. Sessegnon? Sono davvero contento per lui, soprattutto dopo gli infortuni degli ultimi anni".