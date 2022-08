Galatasaray, accoglienza da stadio per Mertens e Torreira

Quel giorno di metà gennaio nel quale il Napoli uscì piuttosto clamorosamente dalla Coppa Italia ad opera della Fiorentina, al termine di una partita pazza in cui i viola seppero spuntarla nonostante l’inferiorità numerica dal 45’, ma che il Napoli chiuse in 9 per le espulsioni di Lozano e Fabian Ruiz, Dries Mertens e Lucas Torreira erano avversari.

Mertens e Torreira, da avversari a compagni nel Galatasaray Il belga segnò la rete del momentaneo 1-1, l’uruguaiano diresse come d’abitudine il gioco della Fiorentina. Sette mesi dopo l’imprevedibilità del calcio ha fatto sì che i due vivessero insieme su un aereo diretto verso Istanbul le emozioni dell’approdo al Galatasaray, fresco di due colpacci di mercato per riscattare la fallimentare scorsa stagione.

Tifosi del Galatasaray in festa per Mertens e Torreira Poche ore dopo l’ufficializzazione della doppia operazione, Mertens e Torreira sono atterrati all’aeroporto Ataturk e dopo aver sceso la scaletta dell’aereo hanno trovato una vera e propria accoglienza da stadio, con tifosi in delirio, cori e fumogeni. Evidente la sorpresa sui volti dei due giocatori, ben consapevoli di andare a giocare per una squadra dalla tifoseria molto calda, ma che non si aspettavano un simile tributo in un giorno di piena estate.