Mertens, il messaggio della moglie Kat: "Napoli, l'amore della mia vita"

Dries Mertens non ha replicato alle parole del presidente Aurelio De Laurentiis, che ieri ha sancito l'addio definitivo del belga dal Napoli; non così sua moglie, Kat Kerkhofs, che su Instagram ha postato tutto l'amore della famiglia per la città e per la squadra. Non per niente la coppia ha messo al mondo il figlio proprio sotto il Vesuvio, dandogli il nome Ciro.

Mertens e Kat: ora un'altra storia da scrivere I coniugi Mertens ora si ritrovano davanti un'altra storia da scrivere. Dopo così tanti anni a Napoli e con il Napoli, non sarà semplice. Kat, su Instagram, ha voluto ancora una volta urlare al mondo tutto il sentimento per la città di Napoli e per la squadra azzurra. Lei dj, con la maglietta della squadra, e il commento: “Napoli, l'amore della mia vita”. Una dichiarazione d'amore che segue all'addio sicuro del marito alla squadra.