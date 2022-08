Ramsey subito in gol: "Emozionato, farò la mia parte qui"

L'ex centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha debuttato in Ligue 1 segnando appena 30 secondi dopo l'ingresso in campo nel match tra la sua nuova squadra, il Nizza, e il Tolosa. Il gallese, che ha determinato l'1-1 finale, dopo il match alla stampa transalpina ha espresso la sua felicità per l'esordio positivo in Francia.