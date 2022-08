Il dettaglio nella foto di Mertens che non è sfuggito ai tifosi del Napoli

ISTANBUL (Turchia) - "Vengo da Napoli sono abituato al calore dei tifosi", si è presentato così Dries Mertens ai suoi nuovi sostenitori del Galatasaray. Il belga si sta preparando al meglio per la nuova avventura in Turchia, forte dell'esperienza nella città partenopea che ha formato il calciatore e l'uomo. Mertens, infatti, alla prima apparizione con la nuova divisa giallorossa ha voluto ancora una volta dimostrare tutto il suo attaccamento a Napoli e nella foto con suo figlio Ciro Romeo c'è un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi azzurri. Il piccolo Mertens, stretto nelle braccia del papà, indossa una maglietta che non lascia spazio ad interpretazioni: "Naples" la scritta principale e un chiaro messaggio ad un passato recente che Dries "Ciro" Mertens porta ancora nel cuore.