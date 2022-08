Gattuso, ironia amara sul mercato: "Mi preoccupa solo la morte"

Il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga ha dribblato scherzosamente la spinosa domanda sul mercato del club spagnolo, che a campionato già cominciato è in evidente ritardo rispetto a quello di altre concorrenti.

Gattuso: "Mercato? No, mi preoccupa solo la morte"

"Mi preoccupano i pochi acquisti? No, io temo solo la morte, il resto non mi preoccupa - è la battuta di humour nero di Ringhio alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao -. Mi preoccupa solo la morte, se un medico mi dice che mi restano 5/6 mesi di vita. Per ora ho questa rosa e questi giocatori, e lavoro con tutto quello che ho", ha spiegato l'ex allenatore del Napoli, che ha commentato anche il possibile arrivo di Bryan Gil dal Tottenham: "Mi piace. Stiamo lavorando, speriamo che nella prossima settimana troveremo alcune soluzioni. Ora non possiamo parlare perché non c'è ancora nulla".