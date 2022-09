Anche Mario Balotelli si unisce al cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta , morta all'età di 96 anni. L'attaccante del Sion dedica infatti, come molti suoi colleghi calciatori, una storia su Instagram alla defunta sovrana britannica.

Balotelli, l'omaggio alla Regina

"Grazie per quello che hai fatto per l'Inghilterra e per il mondo", scrive Supermario che posta una foto in bianco e nero della Regina - con accanto un cuore rosso - e aggiunge: "Sei stata esempio di amore e pace".