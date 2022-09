Morte della regina Elisabetta: la Premier League si ferma

La nota della Premier

Una decisione difficile, considerato l'ingolfamento dei calendari con i Mondiali in Qatar alle porte, ma che la Premier League ha preso "per onorare la sua straordinaria vita e il suo contributo alla nazione". Nella nota si spiega così che "in segno di rispetto, tutti i match di Premier League in programma nel weekend sarano posticipati, incluso quello del lunedì sera". Queste invece le parole di Richard Masters: "Questo - ha detto 'amministratore delegato della Premier League - è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa".