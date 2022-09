"Insigne, Toronto in ansia: problemi familiari, anche Criscito con lui"

TORONTO (CANADA) - Lorenzo Insigne, sempre più stella del Toronto FC insieme a Bernardeschi, rischia di saltare la prossima sfida contro l'Atlanta United, in programma domenica all'1.30 (notte italiana). Infatti, secondo quanto raccolto e diffuso da TFC Talk, l'ex capitano del Napoli "sta affrontando un problema familiare e oggi (sabato, ndr) non si allenerà. Per rispetto della famiglia Insigne, non diremo altro". L'azzurro è mancato anche all'allenamento di giovedì e il suo amico e compagno di squadra Criscito, informa sempre TFC Talk, gli è stato vicino in questi giorni, saltando anche lui la seduta di lavoro con il Toronto.