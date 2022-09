Insigne, Toronto si stringe a Lorenzo: il gesto del portiere

ATLANTA (Stati Uniti) - "Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo". Con questo comunicato il Toronto aveva di fatto annunciato l'assenza del fantasista ex Napoli per la delicatissima sfida con Atlanta, una delle squadre più quotate e campione della Mls soltanto pochi anni fa. Il match è stato poi perso dai canadesi 4-2, ai quali non è bastato l'ennesimo gol di Bernardeschi. Ma i pensieri, dei tifosi, della dirigenza e dei calciatori in campo, erano rivolti verso 'Il Magnifico', come testimonia il gesto del portiere Quentin Westberg.