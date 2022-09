Mls, pareggia il Los Angeles di Chiellini. Vince l'Inter Miami: Higuain show

MINNESOTA (Stati Uniti) - Nella Western Conference il Los Angeles FC di Chiellini frena in trasferta contro Minnesota. All'Allianz Field finisce 1-1, con le firme di Kallman al 45' per i padroni di casa e del solito Carlos Vela al 64' per gli ospiti. Oltre all'ex capitano della Juventus, sostituito all'87' da Segura, il tecnico Cherundolo ha schierato nell'undici titolare anche Gareth Bale e nella ripresa (62') ha mandato in campo anche l'ex Fiorentina Cristian Tello. Il Los Angeles FC rimane dunque saldamente in vetta alla classifica con 62 punti, a +10 da Austin, che però ha una partita in meno.