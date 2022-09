Inghilterra, Lothar Matthaus: "Può vincere la Coppa del Mondo"

Nonostante la pessima figura in Nations League , retrocessa in Lega B dopo la sconfitta di San Siro contro l' Italia, Lothar Matthaus è convinto che, almeno a livello di nomi, l' Inghilterra sia ancora una delle principali candidate alla vittoria della Coppa del Mondo che inizierà a metà novembre in Qatar .

Matthaus sull'Inghilterra: "Si sta avvicinando molto al successo, è una delle favorite"

Ultima con appena due punti nel girone C di Nations League con due pareggi e tre sconfitte, l'Inghilterra affronterà la Germania questa sera nell'ultima uscita della competizione. Dalla prossima edizione sarà in Lega B, con l'obiettivo dunque della promozione in Lega A.

L'ex pallone d'Oro tedesco Lothar Matthaus, leggenda dell'Inter tra gli anni '80 e '90, ha parlato al tabloid britannico The Telegraph sulle possibilità di successo dei Tre Leoni in Qatar:

"Quando si vedono i nomi dei giocatori, l'Inghilterra è una delle favorite per la Coppa del Mondo. Inghilterra e Francia potrebbero avere tre prime squadre. Quarto posto in Russia. Finale degli Europei, si stanno avvicinando molto a vincere un titolo dopo il 1966".

L'unico dubbio di Matthaus è legato al ruolo del portiere, secondo lui non all'altezza rispetto ad altre corazzate, come per esempio proprio la Germania prossimo avversario dei britannici:

"Ma forse hanno un problema con il portiere. Non hanno un portiere come la Germania. Questo può essere un grosso problema. In Coppa del Mondo c'è bisogno di ogni giocatore".