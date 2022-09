"Inghilterra, Southgate nella bufera: i tifosi invocano Tuchel, ma c'è l'idea Potter"

Fatto sta che è bastata una Nations League da incubo, con tre sconfitte, tra le quali il clamoroso 4-0 in casa contro l’Ungheria, due pareggi e un solo gol realizzato non solo per far sprofondare i vice campioni d’Europa nella Lega B della competizione, discesa ufficializzata dopo il ko di San Siro contro l' Italia , ma soprattutto per scatenare gli appassionati nella “caccia al ct”, attività sempreverde in ogni parte del mondo quando le nazionali inanellano risultati deludenti.

"Inghilterra, testa a testa Tuchel-Potter per il dopo-Southgate?"

La curiosità, come riportato dal 'Sun', è che per l’eventuale sostituzione di Southgate, che dovrebbe comunque restare in sella almeno fino al Mondiale in Qatar, il testa a testa virtuale è tra due allenatori che si sono appena dati il cambio sulla panchina del Chelsea: Thomas Tuchel e Graham Potter. Il tedesco sembra essere il preferito dai tifosi, almeno quelli che si sono espressi via social, alcuni dei quali sono arrivati a sostenere che “Sarà difficile tifare per l’Inghiterra in Qatar se in panchina ci sarà ancora Southgate”, ma la Federazione non sembra voler derogare al principio del ct indigeno, diventato una regola dopo l’addio di Fabio Capello. In quest’ottica il tecnico inglese più stimato ai piani alti della FA, e possibile futuro ct dal 2023, sembra essere proprio Potter, che però ha appena firmato per il Chelsea. Le alternative sarebbero Eddie Howe del Newcastle e Steve Cooper del Nottingham Forest.