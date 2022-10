Ibrahim Ba riparte dagli Emirati Arabi: è il nuovo tecnico dei Green Herons Fc

Ibrahim Ba, ex centrocampista del Milan in diverse fasi della sua carriera, riparte come allenatore dagli Emirati Arabi. Il francese con origini senegalesi, da giocatore, ha contribuito alla vittoria dei rossoneri di una Serie A (1998-1999), una Coppa Italia (2002-2003), e della storica Champions League vinta ai rigori contro la Juventus il 28 maggio 2003 all’Old Trafford. L’ormai 48enne ex giocatore, abilitato come allenatore professionista, si trova ora davanti ad una nuova sfida. Ba è infatti diventato il nuovo tecnico del The Green Herons Fc, squadra che milita nella Third Division UAE, competizione composta da 16 squadre divise in due gironi con playoff. La maggior parte delle partite si gioca tra Dubai e la capitale degli Emirati Arabi, Abu Dhabi.