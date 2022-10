Calcio femminile, la frase sessista del commentatore indigna i social

Walter Nelson nella bufera. Il telecronista sportivo uruguaiano è finito nel mirino della critica per un commento infelice nei confronti della giocatrice Ampi . Sul web circola infatti un video relativo alla partita incriminata, durante la quale il giornalista sudamericano fa chiare allusioni in merito all' aspetto fisico della ragazza. Frasi che, dall’essere divertenti, hanno poi scatenato una feroce polemica sui social.

Nelson nella bufera: il commento incriminato

La frase di Nelson ha poi fatto il giro del mondo, provocando indignazione e sgomento: "Come si chiama la numero 37?", si chiede il telecronista che poi aggiunge: "Ampi, la 37 mammina", sentenzia il cronista che accompagna il tutto con una risata sarcastica. Un commento fuoriluogo per il quale non si è fatta attendere la piccata reazione dei social: "Gli uomini odiano il calcio femminile, non vogliono donne sul campo", scrive sconcertato un utente su Twitter. "Walter Nelson, le chiediamo di avere un limite. Potrebbe essere sua nipote, signore", sentenzia online un altro utente.