Tifosa resta in topless in Messico dopo un gol: il video sexy fa il giro del web

Una scena che è già virale. Proprio come accaduto alla tifosa del Bari che ha messo in mostra il proprio lato B al San Nicola, così in Messico è arrivata un altra tifosa sexy ad incendiare i social sudamericani. Nel corso della partita tra Tigres e Pachuca, valida per i quarti di finale del torneo Apertura, una tifosa dei padroni di casa si è lasciata andare ad un incredibile spogliarello subito dopo il gol (decisivo) realizzato da Pierre Gignac, ex attaccante del Marsiglia. La caliente tifosa in questione si è alzata la maglietta durante i festeggiamenti restando completamente in topless. Un video che ovviamente è stato rilanciato migliaia di volte.