Tifosa del Bari mostra il sedere allo stadio e fa una rivelazione shock

Lo Stadio San Nicola di Bari più bollente che mai. Durante il match contro il Brescia, una tifosa della squadra pugliese si è presentata in perizoma, senza alcuna vergogna, in Curva Nord. La foto è diventata subito virale sui social network. Coyotee Cutee, questo il suo nome su Instagram dove è seguita da ben 60mila follower, ha raccontato a BariViva: "Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna".