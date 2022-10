Cristiano Ronaldo e il Pallone d'Oro: il dettaglio che lo avrà fatto infuriare

Pallone d'Oro 2022, Ronaldo solo 20°

Benzema è solo il quarto giocatore differente a vincere il premio dal 1998, aggiungendosi a Leo Messi e Cristiano Ronaldo, dominatori seriali degli ultimi tre lustri, e a Luka Modric, che vinse nel 2018, proprio l’anno del secondo titolo mondiale della Francia, ma senza Benzema, escluso dai convocati per il celebre ‘caso Valbuena’. Il centravanti ha ricevuto il premio proprio dalle mani dello stesso Zidane e non da quelle di Cristiano Ronaldo, diversamente da quanto trapelato nei giorni scorsi. Anzi, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il portoghese è rimasto deluso per lo scarso punteggio rimediato nella classifica finale, che lo ha visto chiudere solo al 20° posto.

Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo "torna" al 2005

Certo, sempre meglio del rivale storico, se è vero che Messi non ha ricevuto neppure la nomination non entrando tra i 30 finalisti, ma si tratta pur sempre del peggior risultato della carriera di Ronaldo negli ultimi 17 anni, se è vero che CR7 finì al 20° posto anche nel 2005, all’epoca all’alba della carriera, al termine della seconda stagione con il Manchester United, chiusa con un anonimo terzo posto e con il misero bottino di cinque gol realizzati in Premier. Curiosità: in quell'anno a vincere il Pallone d'Oro fu Ronaldinho e Cristiano rimediò solo tre voti, tanti quanti Jamie Carragher, nemico giurato del portoghese nella scorsa estate per alcuni commenti caustici sul momento di carriera del fuoriclasse di Funchal.