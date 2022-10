Cristiano Ronaldo e la furbata in campo che ha indispettito i tifosi: "Imbarazzante"

MANCHESTER - Ci ha provato Cristiano Ronaldo, ma la furbata non ha ingannato l'arbitro di Manchester United-Newcastle, gara finita 0-0 nell'undicesima giornata di Premier League. Al 49' del secondo tempo Pope, il portiere degli ospiti, ha il pallone tra i piedi ed è pronto a battere la punizione. CR7, schierato da Ten Hag dall'inizio al centro dell'attacco, corre verso di lui, gli sfila la palla prima che potesse battere la punizione e segna a porta vuota, sostenendo che in realtà il pallone fosse già in gioco. L'arbitro però non ha ravvisato nessun tocco del portiere e placa le proteste di Cristiano ammonendolo. Sui social il video dell'azione diventa virale e tanti tifosi dello United etichettano la mossa di Ronaldo come "imbarazzante".