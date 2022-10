Haller torna ad allenarsi dopo il tumore ai testicoli

AMSTERDAM (Olanda) - Sebastian Haller è tornato ad allenarsi col pallone e lo ha fatto nelle strutture dell’Ajax, suo vecchio club di appartenenza. Il giocatore in queste settimane è ad Amsterdam, e si sta sottoponendo alle cure chemioterapiche. Acquistato in estate dal Borussia Dortmund per sostituire Haaland, l'attaccante ivoriano si è dovuto subito fermare per un tumore ai testicoli. Sottoposto a intervento chirurgico, Haller ha ottenuto dai medici il via libera per potersi nuovamente allenare.