Bufera Balotelli, la frase shock contro la Federazione svizzera che scatena le polemiche

Mario Balotelli è tornato nell'occhio del ciclone. Il 32enne attaccante italiano del Sion rischia una pesante punizione dopo aver apostrofato come "mafiosa" la federazione svizzera, in reazione a quanto accaduto domenica, nella partita con il Basilea, in cui ha mostrato il dito medio ai tifosi avversari, dopo aver risposto ai tifosi del Basilea che lo fischiavano e insultavano con il dito medio.

"Federazione svizzera mafiosa": ora Balotelli rischia una dura squalifica

Questo, ciò che Super Mario ha scritto sul proprio account Instagram: "Federazione svizzera non so in che genere di mafia sei coinvolta, ma i giocatori come me non sono fieri di giocare in una Lega nella quale ingiustizia, corruzione e incapacità regnano sovrane. Il calcio è un lavoro e dobbiamo tutti prenderlo seriamente, arbitri compresi".