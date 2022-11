I nuovi valori di mercato in MLS: che calo per Insigne!

Dopo la vittoria del titolo da parte dei Los Angeles FC di Chiellini e Bale, è tempo di nuovi bilanci in MLS. Nei nuovi valori di mercato analizzati da Transfermarkt c'è chi è in calo, chi in ascesa e chi ha salutato da campione, come Higuain. Sicuramente non sorride Insigne: nonostante i 6 gol e i 2 assist in 11 partite di Major Soccer League, i dati restituiscono una parabola discendente dell'ex Napoli, il cui valore (15 milioni di euro) è in declino sia per età anagrafica sia per questioni contrattuali (scadenza 2026).