Delirio in California: il Los Angeles Fc di Chiellini vince la Mls 2022

Dopo il 2-2 dei novanta minuti, infatti, la franchigia del Pennsylvania segna col difensore inglese Jack Elliot, il 3-2 al 4' di un lunghissimo recupero del secondo tempo supplementare, col Los Angeles in 10 uomini per l'espulsione al 116' del portiere Maxime Crépeau, che travolge Carranza al limite dell'area. Oltre al rosso, il l'estremo difensore canadese ha la peggio dopo uno scontro pesantissimo e s'infortuna, mettendo a serio repentaglio la sua partecipazione agli imminenti Mondiali in Qatar. Ma non è finita qui: all'ultimo respiro, precisamente al 128', l'ex Real Madrid Gareth Bale (subentrato dalla panchina), di testa su cross dalla sinistra di Palacios, sigla il 3-3 mandando la gara ai tiri dal dischetto.