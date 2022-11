"E' morto Adriano", ma è una fake news: la smentita ironica sui social

RIO DE JANEIRO (Brasile) - La notizia è macabra, la smentita ironica. Accade in Brasile, dove sui social viene annunciatala morte di Adriano, ex attaccante di Roma, l’Inter e Real Madrid. La notizia lo vedrebbe vittima in una sparatoria, dopo aver tentato di forzare un blocco stradale.

La smentita

Ma è lo stesso Adriano - poco dopo - a farsi vivo sul proprio profilo “Adriano Imperador” per smentire con sottile ironia la notizia della sua morte. “Vi parla il fantasma di Adriano” - scrive l’ex cannoniere della nazionale brasiliana, aggiungendo un’emoticon per sottolineare la boutade. Ma non è la prima volta che l'ex calciatore è costretto a smentire la sua dipartita: anche un paio di anni fa - sempre sui social - era stata annunciata la sua morte, smentita anche in quell'occasione dal diretto interessato.