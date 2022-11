Ronaldo punito dalla FA per il brutto gesto nei confronti di un bambino autistico

L'epilogo della seconda esperienza al Manchester United e in Premier League è sempre più amaro per Cristiano Ronaldo. Dopo aver ufficializzato martedì la brusca rescissione consensuale con i Red Devils, CR7 è stato mercoledì squalificato dalla Federazione calcistica inglese per due partite dopo aver gettato a terra il cellulare di un giovane tifoso dell'Everton al termine di una partita disputata lo scorso 9 aprile.