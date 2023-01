L'incredibile effetto Ronaldo spinge l'Al Nassr sui social. C'entra anche la Roma

RIAD (ARABIA SAUDITA) - L'effetto Cristiano Ronaldo per l'Al Nassr si può misurare in follower. L'arrivo ufficiale di CR7 sta avendo un'eco mondiale e aumentando di colpo il prestigio internazionale del club saudita, che ha già quintuplicato i suoi seguaci social su Instagram, passando da 860 mila a 5,5 milioni. Il dato è incredibile: in poche ore l'Al Nassr ha superato per numero di follower quelli della Roma, che ne conta 5,3 milioni. E il conteggio è in continuo aggiornamento, chi sa quale picco verrà raggiunto.