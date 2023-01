Haller sconfigge il tumore e torna in campo: l'emozionante commento dell'attaccante

MARBELLA (SPAGNA) - È stato un momento davvero emozionante per i tifosi del Borussia Dortmund, ma non solo, vedere Sebastien Haller, 28 anni, tornare in campo, anche se solo per pochi minuti. L'ex Ajax ha dovuto interrompere la sua carriera per curarsi contro il cancro ai testicoli, diagnosticatogli a luglio 2022, pochi giorni dopo il suo approdo al Borussia. Si è sottoposto a due operazioni e a quattro cicli di chemioterapia, ma durante il trattamento ha continuato ad allenarsi da solo. Ha ripreso a lavorare con i compagni soltanto sabato scorso (7 gennaio). Contro il Fortuna Düsseldorf in amichevole, a Marbella, in Spagna, finalmente è tornato a giocare, indossando per la prima volta la maglia del Dortmund. Ventotto minuti nel secondo tempo, aiutando la squadra a vincere 5-1.