Cristiano Ronaldo ha venduto il Pallone d'oro 2013? Tutta la verità

Cristiano Ronaldo ha venduto il Pallone d'oro 2013 per beneficenza. L'episodio è avvenuto nel 2017, quando il campione portoghese mise all'asta una copia del prestigioso trofeo. L'intero ricavato, infatti, venne destinato alla fondazione "Make a Wish" per il supporto dei bambini con gravi malattie. Ad aggiudicarsi il Pallone d'oro, di cui CR7 ha venduto una replica, fu il miliardario Idan Offer, tra gli uomini più ricchi d'Israele, per una cifra pari a 600mila euro. Un gesto reso noto soltanto adesso da parte del Mirror, ma che mette in risalto l'importante iniziativa di beneficenza da parte di Cristiano Ronaldo, vincitore per ben cinque volte del più importante riconoscimento individuale destinato ai calciatori.