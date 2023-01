Retroscena Cristiano Ronaldo: il trasferimento ad un altro club è saltato all’ultimo secondo

Ronaldo e il retroscena di mercato

Poteva dunque essere l'Al-Hilal il nuovo club di CR7 che, invece, nello stesso campionato, giocherà con l'Al-Nassr. Il portoghese, conclusa la sua avventura al Manchester United, ha firmato un contratto da 175 milioni di sterline all'anno che lo hanno convinto a firmare col suo nuovo club. Il suo obiettivo era quello di chiudere la carriera in Europa ma dopo aver sondato il mercato dei principali campionati ha optato per il trasferimento in Arabia.