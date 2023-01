Ronaldo sceglie per il figlio: addio all'Europa, ecco dove giocherà

Cristiano Ronaldo Junior entrerà a far parte della Mahd Academy. Volato con la sua famiglia in Arabia Saudita dopo l'accordo di suo padre con l'Al Nassr, Ronald Jr è pronto a vivere una nuova esperienza da calciatore. Il primogenito dell'asso di Funchal era apparso triste e distaccato in foto al momento della partenza e si erano susseguite ricostruzioni secondo le quali non avrebbe condiviso la scelta di CR7. Ma il campo chiama e Cristiano Ronaldo Junior è pur sempre un ragazzo di 12 anni che ha, innanzitutto, voglia di giocare.