Clamoroso: Dani Alves è stato arrestato! L'accusa è di violenza sessuale

L'ex difensore della Juventus Dani Alves è stato arrestato a Barcellona con l'accusa di presunta violenza sessuale. Il terzino, che ora gioca in Messico, nel Pumas, ed è reduce dai Mondiali con il Brasile, era andato a testimoniare presso una stazione di polizia ed è stato poi fermato e trasferito in tribunale.

Dani Alves trasferito in tribunale

Tutto è partito dalla denuncia di una ragazza, che ha accusato il calciatore di violenza sessuale in un nightclub di Sutton, a Barcellona il 30 dicembre scorso. Dani Alves si era recato alla stazione di polizia per essere ascoltato. Dopo la deposizione è stato trasportato in tribunale ed è attualmente in stato di fermo. Ora spetterà al giudice decidere se trasferirlo in prigione o rilasciarlo, in attesa del processo.

La denuncia della donna

La denunciante, che era nel locale di Barcellona per una festa, ha raccontato alla polizia che il 39enne brasiliano l'ha toccata nelle parti intime, senza il suo consenso. Accompagnata dai suoi amici, la donna ha denunciato l'accaduto al personale di sicurezza della discoteca, che ha attivato immediatamente il protocollo e ha dato comunicazione alla polizia. L'entourage del calciatore ha smentito i fatti al quotidiano Abc, confermando che si trovava a Sutton "per poco tempo" e rilevando che "non è successo niente".