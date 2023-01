L'Al Nassr fa sul serio: dopo Cristiano Ronaldo arriva un altro fenomeno

ARABIA SAUDITA - Più di una suggestione quella di Luka Modric per l'Al Nassr. Il club saudita, dopo aver accolto in pompa magna Cristiano Ronaldo, vuole regalarsi un altro pezzo di quel meraviglioso mosaico che era il Real Madrid di questi due campioni. La prima uscita in campionato di CR7 è coincisa con la vittoria di misura per 1-0 contro l'Al Ettifaq grazie alla rete di Talisca. L'Al Nassr è al comando della Saudi Professional League con 33 punti e una gara in meno rispetto ai rivali dell'Al Hilal, secondi a un punto dai gialloblù. Intanto i tifosi dell'Al Nassr stanno sognando ad occhi aperti dopo le recenti indiscrezioni di mercato...