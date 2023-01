Georgina senza pace: in Arabia Saudita ora la criticano per una questione di lingua

Georgina Rodriguez è al centro di vari dibattiti e critiche dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo all' Al Nassr . Per vari giorni ci sono state infatti diverse speculazioni sul possibile nuovo look che avrebbe dovuto adottare in un paese con degli standard diversi da quelli europei.

Georgina, quante critiche in Arabia per il suo inglese

Ciò che sta facendo discutere nelle ultime ore non è però legato all'abbigliamento della modella ed influencer spagnola, ma bensì al suo livello di inglese. Nei giorni scorsi è stata infatti ospite ai Joy Awards 2023 in Arabia Saudita e, ad una domanda su come si trovasse nel nuovo paese, Georgina ha faticato a rispondere per via dei problemi legati alla lingua. Da qui sono piovute varie critiche sui social come: "Con tutti i soldi e il tempo che hanno, parlano un inglese così squallido" o "Almeno posso dire che parlo inglese meglio di Georgina".