Carabao Cup: tris United e primo gol di Weghorst, quello di "Que miras Bobo"

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Il Manchester United rimane la favorita numero uno per la vittoria finale della Carabao Cup, soprattutto dopo il successo nella semifinale di andata contro il Nottingham Forest, club neopromosso che sogna la prima finale in Coppa di Lega dalla stagione 1991/92, quando fu sconfitto proprio dai Red Devils. Al City Ground la squadra di Ten Hag, ultima big rimasta in corsa dopo l'eliminazione del Manchester City, vince 3-0 grazie a Rashford, 9° centro nelle ultime 10 partite, al primo gol in maglia United di Weghorst, famoso per essersi beccato l'ormai celebre "Que miras Bobo, anda palla" di Leo Messi al Mondiale, e Bruno Fernandes. Il ritorno tra Manchester e Nottingham Forest si giocherà il primo febbraio, ma la finale per i Red Devils sembra essere davvero vicinissima.